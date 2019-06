Nigeria mit knappem Auftaktsieg im Afrika Cup

Der dreifache Champion Nigeria ist mit einem mühevollen Sieg in den Fußball-Afrika-Cup 2019 gestartet. Die Nigerianer setzten sich am Samstag in Alexandria gegen Turnierdebütant Burundi erst dank eines Treffers des kurz davor eingewechselten Odion Ighalo (77.) mit 1:0 durch. Madagaskar, ebenfalls Debütant beim Afrika Cup, holte gegen Guinea ein 2:2.

SN/APA (AFP)/GIUSEPPE CACACE Nigeria tat sich gegen Burundi schwer