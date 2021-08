Nizza - Marseille nach Tumulten abgebrochen und 1:0 gewertet

In Frankreich ist das Erstliga-Duell von OGC Nizza mit Olympique Marseille am Sonntagabend nach Tumulten nach 75 Minuten unter- und dann abgebrochen sowie mit 1:0 (0:0) gewertet worden. Zuschauer waren auf das Spielfeld im Allianz Riviera-Stadion in Nizza gestürmt, es kam zu Auseinandersetzungen zwischen Fans und Spielern beider Clubs. Bereits seit Spielbeginn waren regelmäßig Gegenstände von den Tribünen auf das Spielfeld geworfen worden, wie der Sender CNews berichtete.

SN/APA/AFP/VALERY HACHE Schwere Auseinandersetzungen zwischen Spielern und Zuschauern