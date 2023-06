Nkunku von Leipzig zu Chelsea - Baumgartner soll kommen

Der schon länger ausgehandelte Wechsel von Christopher Nkunku von RB Leipzig zu Chelsea ist von beiden Vereinen bestätigt worden. Demnach einigten sich der deutsche Cupsieger und der Tabellenzwölfte der abgelaufenen Premier-League-Saison auf eine Ablöse von kolportierten 60 Millionen Euro für den 25-jährigen Franzosen. Als Nachfolger haben die Leipziger Christoph Baumgartner im Visier. Wie Sky berichtete, steht der Transfer des Niederösterreichers von Hoffenheim kurz bevor.

Nkunku hatte bei Leipzig noch einen bis Juni 2026 laufenden Vertrag. Bei Chelsea unterschrieb er nun für sechs Jahre bis 2029. Die Leipziger hatten den Offensivmann 2019 von seinem Jugendverein Paris Saint-Germain für 13 Millionen Euro Ablöse nach Sachsen gelotst. Bei RB wurde Nkunku zum Nationalspieler geformt und in der Vorsaison zum Fußballer des Jahres in Deutschland gewählt. Bei der Wahl setzte er sich gegen Robert Lewandowski durch. In der abgelaufenen Saison holte Nkunku mit seinen zwei Toren im letzten Spiel gegen Schalke 04 noch zusammen mit dem Bremer Niclas Füllkrug (beide 16 Bundesliga-Treffer) die Torjäger-Kanone.

Leipzigs Interesse an Baumgartner besteht ebenfalls schon länger. Der Medizincheck sei laut Sky-Angaben vom Dienstag bereits absolviert, die offizielle Verkündung stehe in den nächsten Tagen an. Der Waldviertler soll für eine Summe von 27 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen wechseln, sein Vertrag bei RB ist bis Sommer 2027 veranschlagt. Bei der TSG ist der österreichische Internationale seit 2017 aktiv - erst in der Jugend, dann in der zweiten Mannschaft und in den vergangenen Jahren bei den Profis.

In Leipzig würde Baumgartner auf zwei Teamkollegen in der ÖFB-Auswahl, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager, treffen. Konrad Laimer hat den Club in Richtung München verlassen.