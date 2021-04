Noch ist es nur ein Säbelrasseln

Die Sache im europäischen Fußball ist verworren. Gerade in dem Moment, in dem der Europäische Fußballverband UEFA seine Champions-League-Reform präsentieren will, gibt es von Rebellen unter den Klubgiganten ausgereifte Pläne für eine Superleague. Ein Paralleluniversum im Fußballgeschäft also. Die Pläne gibt es schon lange, jetzt könnten die Klubchefs von Liverpool oder Real Madrid schon ab August ernst machen. Noch ist es ein Säbelrasseln mit finanziellem Druckmittel und vor allem eines: Ein Machtspiel zweier Gegner, die an ein politisches Spiel wie ...