Das Reglement in der Europa League macht es möglich: Das ohnehin brisante Aufeinandertreffen zwischen Salzburg und Leipzig wird zum Showdown um den Aufstieg in die K.-o.-Phase.

Mit müden Beinen, aber in ausgelassener Stimmung trat die Mannschaft von Red Bull Salzburg Freitagmittag die Heimreise aus Trondheim an. Mit im Gepäck hatten die Bullen nicht nur drei weitere Punkte in der Europa League, sondern auch die Erkenntnis, dass man international den nächsten Entwicklungsschritt gemacht hat.