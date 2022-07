Noch mit Mo Camara: Red Bull Salzburg fordert die Europacup-Helden

Auch Fußball-Testspiele können überaus reizvoll sein. Vor allem dann, wenn die internationale Elite in Österreich gastiert. Red Bull Salzburg verteidigt gegen Feyenoord Rotterdam weiße Weste.

Österreichs Bundesligaclubs steht ein "heißer" Juli bevor. Nicht nur weil die Saison mit der ersten Cuprunde am 15. Juli beginnt und die Meisterschaft am 22. Juli startet, sondern auch weil zahlreiche internationale Topclubs ihren Trainingsaufenthalt in Österreich nutzen, um gegen Red Bull Salzburg, Rapid, Sturm Graz und Co. den Ernstfall zu proben.

Die Bullen und der LASK haben mit Feyenoord Rotterdam bzw. Eintracht Frankfurt, dem Sieger der Europa League 2022, am Samstag die Europacup-Helden der vergangenen Saison zu ...