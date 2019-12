Nürnberg verabschiedete sich siegreich in die Winterpause

Der Bann ist gebrochen: Der 1. FC Nürnberg feierte im fünften Spiel unter Trainer Jens Keller am Freitag endlich den ersten Sieg. Beim Heim-2:0 gegen Dynamo Dresden avancierte Robin Hack (33., 53.) zum Matchwinner, Georg Margreitter spielte in der Abwehr durch, Nikola Dovedan kam in der Offensive bis zur 77. Minute zum Einsatz. Nürnberg verließ vorerst die Abstiegsränge und ist 15. (19 Punkte).

SN/APA (dpa)/Timm Schamberger Der "Club" hat die Abstiegsränge vorerst verlassen