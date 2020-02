Nullnummer zwischen Hertha und Schalke in deutscher Liga

Schalke 04 hat in der deutschen Fußball-Bundesliga den vorübergehenden Sprung auf den fünften Platz verpasst. Die Gelsenkirchener mussten am Freitagabend zum Auftakt der 20. Runde mit einem 0:0 bei Hertha BSC zufrieden sein und sind weiter Tabellensechster. Die Berliner von Trainer Jürgen Klinsmann belegen nach der an Höhepunkten armen Partie weiter Platz 13.

SN/APA (AFP)/ODD ANDERSEN In Berlin wurde hart gekämpft, aber nicht ins Tor getroffen