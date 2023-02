Nur 13 Spiele: Pechvogel von Red Bull Salzburg feiert, ist aber nicht glücklich

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg muss weiter auf seinen Topstürmer Fernando verzichten. Seine große Zeit soll in der entscheidenden Phase der Bundesliga folgen.

Nach zwei freien Tagen, in denen die Profis von Fußballmeister Red Bull Salzburg die ereignisreiche vergangene Woche mit dem internationalen Aus gegen den AS Rom endgültig abhaken konnten, hat Trainer Matthias Jaissle am Mittwoch zwei Trainingseinheiten angesetzt. Auch in der Liga stehen die Bullen vor Topspielen, die schon mit internationalen Auftritten zu vergleichen sind. Am Sonntag auswärts gegen Rapid und eine Woche später beim LASK werden die Arenen voll sein. Das Allianz-Stadion in Wien wird wohl mit 28.000 Zuschauern ausverkauft ...