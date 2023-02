Nur Arsenal würde Red Bull Salzburg richtig schocken

Sollte Red Bull Salzburg das Achtelfinale der Europa League erreichen, dann warten einige Gegner, die auch bezwungen werden können.

Auf Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg warten zwar am Donnerstag in Rom gegen den Tabellendritten der italienischen Serie A, AS Rom, zumindest noch harte 90 Minuten. Aber die Truppe von Trainer Matthias Jaissle hat sich mit dem 1:0 im Hinspiel doch eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel geschaffen. Respekt ja, aber in Ehrfurcht erstarren müssen die Salzburger sicher nicht. Die Elf von Startrainer José Mourinho scheint aktuell nicht in der Lage zu sein, ein Offensivfeuerwerk zünden zu können.

...