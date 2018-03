ÖFB bewirbt sich für Frauen-Champions-League-Finale 2020

Der ÖFB bewirbt sich um die Austragung des Finales der Fußball-Frauen-Champions-League 2020. Die diesbezüglichen Unterlagen wurden am Donnerstag bei der UEFA eingereicht, teilte der Verband am Freitag mit. Als Austragungsort wurde Wien mit der im Moment in Ausbau befindlichen Generali Arena, dem Austria-Heimstadion, ins Rennen geschickt.

SN/APA (Punz)/HANS PUNZ In der neu gebauten Generali Arena soll das Spiel steigen