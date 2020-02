ÖFB-Clubs gegen Deutschland, Niederlande im Aufwärtstrend

Dass Österreichs Fußball-Clubs aktuell keinen übertriebenen Respekt vor Vertretern aus Deutschland und den Niederlanden haben müssen, zeigt ein Blick auf die Europacup-Bilanzen. Die sind zwar insgesamt klar negativ. In den jüngsten fünf Saisonen allerdings schaut die Sache ganz anders aus. Gute Vorzeichen für die Europa-League-Auftritte Salzburgs in Frankfurt und des LASK in Alkmaar am Donnerstag.

SN/APA (AFP/Archiv)/FILIPPO MONTEFO Auch der WAC konnte gegen Gladbach überraschen