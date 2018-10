ÖFB: Ein Sieg bringt noch keine Ruhe

Das ÖFB-Team atmet nach dem 1:0 gegen die Nordiren durch. Zum Jubel besteht kein Grund.

Ganz schwache Nordiren wurden am vergangenen Freitag nicht zum Stolperstein für Österreichs stark ersatzgeschwächtes Fußballnationalteam. Mit dem hart erkämpften und in keiner Phase erspielten 1:0 durch einen Treffer von Marko Arnautovic (71.) erfüllte die ÖFB-Auswahl in der zweiten Runde der Nations League wenigstens die Pflicht. Aber diese ersten drei Punkte in Gruppe B/3 brachten auch noch keine Ruhe. Noch immer müssen Siege her, um im Kampf um Platz eins mitmischen zu können. Und auch eine völlig unnötige Diskussion um den Kapitän Arnautovic beschäftigt noch immer.

Am Dienstag spielen die Österreicher testmäßig in Dänemark. Das Interesse in der Öffentlichkeit wird überschaubar bleiben. Vielmehr werden sich die Blicke auch von ÖFB-Teamchef Franco Foda heute, Montag, auf die Partie in der Nations League zwischen Tabellenführer Bosnien-Herzegowina und Nordirland richten. Gewinnen die Gastgeber nämlich auch das dritte Spiel, dann warten auf die Österreicher nur mehr Endspiele. Sowohl das Heimspiel gegen Bosnien-Herzegowina (15. November) als auch die Partie in Nordirland (18. November) müssten gewonnen werden. Das wird wohl nur dann gelingen, wenn sich die heimischen Elitekicker steigern werden. Denn beim Sieg gegen Nordirland in der Happel-Arena spielten nur West-Ham-Star Arnautovic und der Salzburger Stefan Lainer so, wie man sich auf internationaler Ebene präsentieren muss. Arnautovic tat dies trotz der Unruhe um seine Person, die es im Vorfeld der Partie gegeben hatte. Und auch nach dem Sieg beschäftigte dieses Thema die Spieler der ÖFB-Auswahl.

Auch Routinier Marc Janko, der morgen gute Chancen hat, in der Startelf zu stehen, nahm zum Thema Kapitän Arnautovic Stellung. Seine Worte werden nicht dazu beigetragen haben, dass rund um das Nationalteam Ruhe einkehrt. Schon als der Foda-Vorgänger, Marcel Koller, vor einem Jahr vom ÖFB-Präsidium mehr oder weniger demontiert wurde, ließ Janko auf einer Pressekonferenz seinem Unmut über die Verbands-Spitzen freien Lauf. Auch 2018 begegnet der 35-jährige Janko dem höchsten ÖFB-Gremium mit einiger Skepsis, seit über den angeblichen Wunsch von Präsidiumsmitgliedern berichtet wurde, wonach Arnautovic nicht als Kapitän fungieren solle.

Der "Kurier"-Artikel wurde am vergangenen Donnerstag zwar vom ÖFB in einer Aussendung klar dementiert, blieb aber ein Aufreger. "Es steht offiziell Aussage gegen Aussage. Uns wurde intern erklärt, dass da nichts dran ist. Auf der einen Seite wollen wir dem Glauben schenken, auf der anderen Seite muss man klar sagen, dass da ein Medium ist, das seine Quellen gut prüft. Da kann sich jeder selbst ein Bild machen, was die Wahrheit ist." Zwischen den Zeilen kann man Jankos Aussagen auch so verstehen, dass der Lugano-Legionär doch seine Zweifel hat. Sonst hätte er Stellung für den ÖFB beziehen können.

Weiter erklärte Janko zu diesem Thema. "Ich möchte dazu nur sagen, sollte es stimmen - und es gilt immer die Unschuldsvermutung und wir wollen dem ÖFB Glauben schenken -, dann wäre es wieder einmal absolute Frechheit gewesen, was sich einige Leute rausnehmen aus dem Präsidium, wie wichtig sie sich nehmen. Aber wie gesagt: Es ist ja nicht passiert."

Die Wahrheit wird auch vor dem Test gegen die Dänen nicht ans Licht kommen. Fest steht nur, dass diese völlig unnötige Diskussion nicht gerade zu einer guten Stimmung beiträgt. Janko fordert auch mehr Professionalität im ÖFB-Präsidium. Der Fußball habe sich enorm entwickelt und es bedürfe großer Fachkompetenz. "Wenn da die richtigen Leute am Hebel sitzen, kann man vielleicht noch mehr bewegen." Die Hoffnung auf eine Änderung scheint bei Janko allerdings nicht allzu groß. "Diese Struktur kann sich nur selbst abwählen. Es spricht vieles dafür, dass sie die Macht nicht gern hergeben wollen."