ÖFB-Europacup-Bilanz gegen Italien negativ, "Bullen" im Plus

So negativ die Italien-Bilanz der österreichischen Fußballclubs im Europacup auch ausfällt, die Quote von Red Bull Salzburg kann sich vor dem ersten Europa-League-Duell mit Napoli am Donnerstag mehr als sehen lassen: Sechs Spiele gegen italienische Vereine haben die "Bullen" absolviert und dabei drei Siege und zwei Remis geholt.

Die einzige Niederlage gab es in der Vorsaison mit einem 2:4 auswärts bei Lazio Rom, dennoch stieg Salzburg dank eines 4:1-Heimerfolgs noch ins Halbfinale der Europa League auf. Betrachtet man alle rot-weiß-roten Teams, gab es für die ÖFB-Vertreter in 81 Spielen nur 15 Siege und 18 Unentschieden, in 43 K.o.-Duellen setzten sich die österreichischen Clubs nur zehnmal durch. Erst im Februar war Rapid im EL-Sechzehntelfinale mit zwei Niederlagen (0:1, 0:4) an Inter Mailand gescheitert. Anzeige Quelle: APA