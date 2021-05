ÖFB-Frauen in WM-Qualifikation u.a. gegen England

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam bekommt es in der Qualifikation für die WM 2023 in Australien und Neuseeland in der Gruppe D mit England, Nordirland, Nordmazedonien, Lettland und Luxemburg zu tun. Das hat die am Freitag in Nyon durchgeführte Europa-Auslosung ergeben. Gespielt wird zwischen September 2021 und September 2022. Die neun Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Endrunde, die Zweitplatzierten haben über die Play-offs noch eine Chance.

SN/APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER/EXPA Irene Fuhrmann hat Klarheit gegen wen es in der WM-Quali geht