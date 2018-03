ÖFB-Frauen unterlagen Belgien zum Gruppenabschluss 0:2

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat am Montag im dritten und letzten Gruppenspiel im Zypern Cup eine überraschende 0:2-Niederlage gegen Belgien hinnehmen müssen. Trotz optischer Überlegenheit konnten sich die Österreicherinnen erneut kaum klare Torchancen herausspielen und zeigten sich in der Defensive anfällig. Die Tore erzielten Jana Coryn bzw. Heleen Jaques jeweils per Kopf (36.,74.).

SN/GEPA pictures Sarah Zadrazil und Co. schlossen die Gruppe C auf dem dritten Platz ab.