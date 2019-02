ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger kämpfte sich ins Rampenlicht zurück

Unter dem neuen Leverkusen-Trainer Peter Bosz hatte der Kapitän der österreichischen Fußballnationalmannschaft, Julian Baumgartlinger, seinen Stammplatz zum Start der Frühjahrssaison verloren. Völlig überraschend, war der Salzburger doch unter Coach Heiko Herrlich bis zum Spielführer der Werkself aufgestiegen. Ein Spiel veränderte wieder alles. Baumgartlinger hatte in der vergangenen Runde nach seiner Einwechslung maßgeblichen Anteil daran, dass Leverkusen nach einem 0:1 noch 3:1 gegen Bayern siegte. Baumgartlinger steht wieder hoch im Kurs und steht am Dienstag im Achtelfinale des Cups in Heidenheim wieder in der Startelf. Nach schwierigen Wochen darf der Mattseer nun wieder optimistisch in die Zukunft blicken.