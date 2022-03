ÖFB-Team im Dilemma: Franco Foda bleibt nur ein Übungstag für seine Wahl

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda kann vor dem Play-off-Spiel am Donnerstag in Wales kein gezieltes Training mit seinem kompletten Kader absolvieren.

Drei ÖFB-Nationalspieler blicken am Freitag gespannt nach Nyon. Dort wird das Viertelfinale der Champions League ausgelost. Dass David Alaba mit Real Madrid und Marcel Sabitzer mit den Bayern noch dabei sind, kam wenig überraschend. Dass aber auch Valentino Lazaro im Dress von Benfica Lissabon unter den besten acht Mannschaften Europas steht (am Mittwoch lösten Villarreal mit einem 3:0 gegen Juventus Turin und Chelsea nach einem 2:1 in Lille die letzten Tickets), ist eine Sensation. Für Alaba steht vor seiner Reise ...