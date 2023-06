ÖFB-Team marschiert: Die Elf von Ralf Rangnick schlüpft in eine neue Rolle

Das ÖFB-Team agierte gegen den Gruppenfavoriten Belgien in vielen Phasen auf Augenhöhe. Gegen Schweden kann ein großer Schritt Richtung EM-Endrunde 2024 gemacht werden.

Nach dem 1:1 gegen den Vierten der Fußball-Weltrangliste, Belgien, hat sich die Ausgangslage für Österreichs Nationalmannschaft vor dem nächsten EM-Qualifikationsspiel am Dienstag entscheidend geändert. Die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick geht nicht mehr als Außenseiter in die Partie gegen die Schweden. Mehr noch, die ÖFB-Elf zeigte in Brüssel, dass Platz eins in der Gruppe für diese Legionärstruppe nicht unrealistisch ist.

Sollten die Österreicher die Schweden schlagen, dann werden David Alaba und Co. kaum mehr von einem der ersten ...