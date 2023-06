ÖFB-Team mit Remis Belgien: Der Tüchtige hat auch Glück

Das österreichische Fußball-Nationalteam hat am Samstag in Belgien ein Ausrufezeichen gesetzt: Das Team von Ralf Rangnick holte bei Belgien, das immerhin die Nummer vier der Weltrangliste ist, ein Unentschieden. Nach einer tadellosen Leistung im ersten Durchgang brauchte das ÖFB-Team in der zweiten Halbzeit aber das Glück des Tüchtigen, um in der EM-Qualifikation weiter ungeschlagen zu bleiben. Als Belgien auf den Siegtreffer drückte, zeigte man Tugenden, die es braucht, um starke Gegner ärgern zu können. David Alaba und Co. verteidigten das 1:1 mit viel Herz und Leidenschaft bis in die Nachspielzeit und hatten wenige Augenblicke vor dem Ende auch das nötige Glück auf ihrer Seite.

Es gibt aber trotzdem keinen Grund vor dem Schweden-Spiel am Dienstag in Euphorie zu verfallen. Gegen die Nordländer wird ein defensiv starker Auftritt nicht reichen, um den nötigen Heimsieg einzufahren. Nur mit Kreativität und Durchschlagskraft in der Offensive kann in Wien der Dreier gelingen, der eine sehr gute Ausgangslage im Kampf um die EM-Tickets bedeuten würde.