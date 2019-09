ÖFB-Team setzt beim Unternehmen Pflichtsieg auf die Kraft von Red Bull Salzburg

Österreichs Fußball-Nationalteam muss in Salzburg gegen Lettland siegen. Zwei aktuelle Salzburger und fünf Ex-Bullen stehen im Fokus.

In Saalfelden im Salzburger Pinzgau bereitet sich Österreichs Fußball-Nationalmannschaft seit Montag auf das EM-Qualifikationsspiel am Freitag in der Red-Bull-Arena gegen Lettland vor. Gegen den bisherigen Punktelieferanten der Gruppe G steht das Team von Franco Foda vor einem Pflichtsieg. Dieser soll ...