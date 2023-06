ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hält sein Versprechen

Bei seinem Amtsantritt vor rund einem Jahr versprach Teamchef Ralf Rangnick der Öffentlichkeit, dass er aus Österreichs Kickern ein Team formen kann, welches die Europameisterschaft 2024 in Deutschland erreichen wird und dort zum Überraschungsteam avancieren könnte. Der Start verlief mit dem 3:0-Auswärtssieg in Kroatien in der Nations League verheißungsvoll, trotzdem reichte es am Ende nicht zum Klassenerhalt in der höchsten Liga.

Dass sich das ÖFB-Team unter dem deutschen Fußball-Professor deutlich gesteigert hat, war in den vergangenen Tagen klar zu sehen. Auf das beachtliche 1:1-Remis beim EM-Quali-Favoriten Belgien ließen Kapitän David Alaba und Co. einen hochverdienten Sieg gegen Schweden folgen. Nach dem erfolgreichen Juni-Lehrgang sollte die Qualifikation für die Endrunde 2024 nur noch Formsache sein. Und auch beim Turnier selbst wird sich Österreich in der aktuellen Verfassung vor keinem Gegner verstecken müssen. Rangnick hat sein Versprechen damit bisher gehalten und geschafft, dass Österreich auch den großen Nationen auf Augenhöhe begegnet.