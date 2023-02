ÖFB-Teamgoalie Patrick Pentz: "Warte auf meine Chance in Leverkusen"

Auch nach seinem Wechsel zum deutschen Bundesligisten Leverkusen findet sich Patrick Pentz auf der Ersatzbank wieder. Der Salzburger blickt trotzdem optimistisch in die Zukunft.

Mit starken Leistungen in der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft hat sich Patrick Pentz im vergangenen Jahr auch international einen Namen gemacht. Im Sommer folgte der logische Karriereschritt: Der ÖFB-Tormann verlängerte seinen Vertrag bei Austria Wien nicht und heuerte beim französischen Erstligisten Reims an. "Ich wollte aus meiner Komfortzone raus und mich in einer Topliga weiterentwickeln. Reims schien der optimale Schritt zu sein", erklärt der 26-jährige Salzburger im SN-Gespräch.

Schwere Zeit in Frankreich

Doch schon nach wenigen Runden verlor ...