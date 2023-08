ÖFB-Teamspielerin Schiechtl wechselt von Bremen zu Austria

Katharina Schiechtl setzt ihre Fußball-Karriere in der heimischen Frauen-Bundesliga fort. Die 30-Jährige wechselte am Mittwoch vom deutschen Erstligisten Werder Bremen zur Wiener Austria, wo sie in der Saison 2023/24 spielen wird. Die Tirolerin ist 64-fache ÖFB-Teamspielerin, war verletzungsbedingt zuletzt aber nicht im Einsatz. Für Bremen brachte es die Verteidigerin seit 2013 auf 200 Pflichtspiele. Austrias Sportliche Leiterin Lisa Makas sprach von einem "Bombentransfer".

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Schiechtl verstärkt die Austria-Defensive