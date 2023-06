ÖFB: Zweikampf um den Platz neben David Alaba

Der Abwehrchef im ÖFB-Team, David Alaba, absolviert am Samstag gegen Belgien sein 100. Länderspiel. Aber wer verteidigt an der Seite des Legionärs von Real Madrid?

Wer verteidigt in Belgien neben ÖFB-Kapitän David Alaba?

Jungpapa David Alaba, der am vergangenen Sonntag zum zweiten Mal Vater geworden ist, steht am Samstag vor einem ganz besonderen Spiel. Österreichs Abwehrchef bestreitet sein 100. Fußballländerspiel. Und es wird nicht irgendeine Partie sein. Ausgerechnet gegen den Gruppenfavoriten aus Belgien feiert Österreichs Topstar von Real Madrid sein Jubiläum. Das ist sicher, aber wer verteidigt zentral an der Seite des ÖFB-Kapitäns?

Teamchef Ralf Rangnick wird in den nächsten Trainingseinheiten ganz genau beobachten, wer sich als zweiter Innenverteidiger aufdrängt. Lens-Legionär ...