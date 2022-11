Österreich gerät in UEFA-Fünfjahreswertung unter Druck

Nach den Niederlagen von Red Bull Salzburg, Sturm Graz und Austria Wien in ihren letzten Europacup-Gruppenspielen in dieser Woche ist die Situation für Österreich in der UEFA-Fünfjahreswertung ungemütlich geworden. Die heimische Liga belegt zwar nach wie vor den wichtigen zehnten Platz, allerdings droht von hinten Gefahr - vor allem vor dem 2,5 Punkte zurückliegenden Zwölften Türkei, der im kommenden Jahr noch vier Clubs im Rennen hat.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Österreichs Meister droht wieder der Weg über die CL-Qualifikation