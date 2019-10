Österreich verlor in UEFA-Fünfjahreswertung an Boden

Österreich hat in der UEFA-Fünfjahreswertung nach den Fußball-Europacup-Spielen dieser Woche an Boden verloren. Zwar belegt die heimische Liga nach den Niederlagen von Salzburg und dem WAC sowie dem Remis des LASK nach wie vor Platz zwölf, der wichtige Rang elf, der wohl einen Fixplatz des österreichischen Meisters in der Champions-League-Saison 2020/21 bedeutet, ist nun aber weiter entfernt.

SN/APA (AFP)/GERRIT VAN KEULEN Der LASK erkämpfte in Eindhoven einen Punkt