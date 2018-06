Österreicherinnen mit Bayern-Damen in Champions League

Carina Wenninger und Manuela Zinsberger werden mit dem Damen-Team des FC Bayern auch in der kommenden Saison in der Fußball-Champions League antreten. Die Münchnerinnen gewannen am Sonntag in der 22. und letzten Runde der deutschen Meisterschaft beim 1. FFC Frankfurt mit 1:0 und sicherten sich damit Rang zwei. Als Meister stand schon seit drei Wochen das Team des VfL Wolfsburg fest.

SN/APA (ARCHIV)/HANS PUNZ Carina Wenninger wird wieder in der Champions League antreten