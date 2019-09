Österreichische Kicker in 32 Ländern im Oberhaus engagiert

90 österreichische Fußball-Spieler in 32 Ländern quer über den Erdball und drei Trainer in europäischen Top-Ligen sind als Legionäre in den höchsten Spielklassen im Einsatz. Nach Ende der Transferzeit in den wichtigsten europäischen Ligen sind heimische Kicker im Ausland gefragt wie noch nie.

SN/APA (EXPA/Groder)/EXPA/JOHANN GR Teamspieler Valentino Lazaro kickt für Inter Mailand