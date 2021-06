Österreichische Legenden hinterließen Eindruck in Italien

Während Herbert Prohaska beim AS Rom Kultstatus genießt, waren die ÖFB-Legionäre in der Serie A zuletzt Mitläufer.

21 der 26 ÖFB-Teamspieler verdienen ihr Geld in der deutschen Bundesliga. Das sind in etwa so viele heimische Profis, wie es jemals in der Serie A gab. Zwar hat die italienische Liga mittlerweile etwas an Attraktivität verloren, dennoch gehört Italien neben Deutschland, England und Spanien zu den vier "Sehnsuchtsländern" im internationalen Clubfußball. Einige rot-weiß-rote Legenden haben ihre Karriere in Italien vollendet.

Den klar bleibendsten Eindruck aller ÖFB-Legionäre in Italien hat Herbert Prohaska hinterlassen. 1980 wechselte der Jahrhundert-Austrianer von ...