Österreichs Europacup-Bilanz gegen Deutschland klar negativ

Österreichs Europacup-Bilanz gegen deutsche Vertreter ist vor dem Europa-League-Achtelfinale von Red Bull Salzburg gegen Borussia Dortmund zwar eine klar negative. An K.o.-Duelle mit deutschen Fußball-Clubs hat Salzburg aber gute Erinnerungen. Der Vorgängerclub SV Austria Salzburg gewann zwei seiner drei - 1994 auf dem Weg ins UEFA-Cup-Finale gegen Eintracht Frankfurt und den Karlsruher SC.

Die Bilanz österreichischer Vereine gegen deutsche in K.o.-Duellen lautet 3:20. Neben den Salzburgern gelang nur Rapid 1997 im UEFA-Cup gegen 1860 München der Aufstieg. Gegen Dortmund sahen die ÖFB-Clubs bisher schlecht aus. In vier Spielen setzte es vier Niederlagen - je zwei für die Wiener Austria 2003 im UEFA-Cup und den Wolfsberger AC 2015 in der Europa-League-Qualifikation.

Salzburgs Bilanz gegen deutsche Vertreter steht bei zwei Siegen, zwei Remis und vier Niederlagen. Gegen Dortmunds Lokalrivalen Schalke 04 gab es 2016 in der EL-Gruppenphase ein 1:3 (auswärts) und ein 2:0 (heim) - gleichzeitig die bisher letzten Europacup-Duelle österreichischer und deutscher Teams. Die Gesamtbilanz in 56 Spielen weist 13 Siege für ÖFB-Clubs aus. Diesen stehen neun Remis und 34 Niederlagen gegenüber. Das Torverhältnis lautet 46:115.

(APA)