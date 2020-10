Österreichs Europacup-Bilanz gegen Norwegen klar positiv

Rapid kann im Auswärtsspiel der Fußball-Europa-League-Gruppenphase gegen Molde am Donnerstag die gute Bilanz der heimischen Clubs gegen norwegische Vertreter ausbauen. In 28 Aufeinandertreffen auf Europacup-Ebene gab es 17 Siege bei nur fünf Niederlagen. In den jüngsten zehn Partien waren es gar neun Erfolge bei nur einer Niederlage.

Rapid kann Bilanz der heimischen Clubs ausbauen