Österreichs Europacup-Bilanz gegen Schweizer Clubs negativ

Die Bilanz österreichischer Clubs gegen Vertreter aus der Schweiz spricht vor den Duellen des LASK mit dem FC Basel (Mittwoch und 13. August) für die Eidgenossen. In K.o.-Duellen steht es aus heimischer Sicht 4:6. Insgesamt gab es in 22 Spielen 5 Siege, 8 Remis und 9 Niederlagen.

Das jüngste einschlägige Duell datiert vom März 2014, als Salzburg im Europa-League-Achtelfinale nach einem Auswärts-0:0 mit einem Heim-1:2 noch den Aufstieg verspielte.

Auswärts in der Schweiz konnten bisher in zehn Anläufen erst zwei Matchsiege eingefahren werden: Wacker Innsbruck setzte sich in der 1. Meistercup-Runde 1977/78 gegen den FC Basel 3:1 durch, Admira/Wacker besiegte den FC Luzern in der 2. UEFA-Cup-Runde 1990/91 mit 1:0.

Quelle: APA