Österreichs Europacup-Bilanz gegen Spanien klar negativ

Vor dem Duell in der Fußball-Europa-League zwischen Villarreal und Rapid am Donnerstag haben Österreichs Clubs in der spanisch-österreichischen Europacupbilanz klar das Nachsehen. In 73 Spielen gelangen den ÖFB-Vertretern nur 13 Siege bei 18 Remis und 42 Niederlagen, die Bilanz in K.o.-Duellen lautet 5:22. Salzburg darf zu Hause gegen Rosenborg Trondheim indes auf eine gute Statistik bauen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER In 73 Spielen gelangen den ÖFB-Vertretern nur 13 Siege