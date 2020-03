Österreichs Europacupbilanz gegen englische Clubs tiefrot

Österreichs Europacupbilanz gegen englische Clubs fällt erwartungsgemäß schlecht aus: In 41 Spielen gelangen bei 26 Niederlagen und zehn Remis nur fünf Siege. Eine statistisch ungünstige Ausgangslage für den LASK, der am Donnerstag im Europa-League-Achtelfinalhinspiel auf Manchester United trifft. Gegen die "Red Devils" gab es in acht Spielen bei einem Remis noch keinen rot-weiß-roten Sieg.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Für die Linzer ist es das erste Duell mit einem englischen Verein