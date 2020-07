Ob in England oder Deutschland, Österreichs Trainerexporte setzten in der Spielpause wegen der Coronakrise die richtigen Maßnahmen.

Die Emotionen überwältigten Gerhard Struber beinahe, als er nach der wundersamen Rettung seines FC Barnsley in der zweiten englischen Liga am Mittwochabend vor das TV-Mikrofon trat. "Ich bin so stolz auf meine Jungs", sagte der Kuchler. "Wir haben so hart ...