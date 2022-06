Österreichs U19 verpasst mit unverdienter Niederlage U20-WM

Österreichs Fußball-Junioren haben das Ticket für die U20-WM 2023 in Indonesien verpasst. Das ÖFB-Team verlor am Dienstag bei der U19-EM in Trnava das WM-Play-off-Spiel gegen die Slowakei unglücklich und unverdient mit 0:1 (0:0) und beendete die kontinentale Endrunde damit auf Rang sechs.

