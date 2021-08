Ohne Losglück in der Champions League: Red Bull Salzburg trifft auf Lille, FC Sevilla und Wolfsburg

Wer gegen wen in der Champions League? Das war die spannende Frage, als am frühen Donnerstagabend in Istanbul im Rahmen einer glanzvollen UEFA-Gala die Gruppenphase ausgelost wurde. Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg bekommt es mit dem französischen Meister Lille, dem FC Sevilla und VW-Club Wolfsburg zu tun. Der Anpfiff zur Fußball-Königsklasse erfolgt am 14./15. September.

Im Trainingszentrum in Salzburg-Taxham war die gesamte Mannschaft von Red Bull Salzburg vor dem TV versammelt, um die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase live zu erleben. Und als der "FC Salzburg", wie der Verein in UEFA-Bewerben heißt, gezogen wurde, brandete großer Jubel auf. Die Bullen wurden dann allerdings in eine nicht wahnsinnig attraktive, gleichzeitig aber auch schwierige Gruppe mit Lille, dem FC Sevilla und dem VfL Wolfsburg gelost. Von Losglück kann man also definitiv nicht sprechen. Dennoch darf man davon ausgehen, dass die Red-Bull-Arena im Herbst 2021 drei Mal ausverkauft sein wird und Salzburg große Fußballabende abliefern wird.

Die Gruppenphase, die in acht Gruppen mit je vier Teams gespielt wird, beginnt am 14./15. September und endet am 7./8. Dezember.

Red Bull Salzburg hatte sich am Mittwoch zum dritten Mal in Folge für die Champions League qualifiziert. Der heimische Serienmeister bezwang im Play-off-Rückspiel den dänischen Meister Bröndby mit 2:1 und stieg mit einem Gesamtscore von 4:2 in die Millionenliga auf. Der Gruppenauslosung sah man bei den Bullen mit großer Spannung entgegen: Salzburg war in Topf 3 platziert, in den Töpfen 1 und 2 warteten die attraktivsten Mannschaften Europas - siehe Daten & Fakten.

Die Qualifikationsspiele könnten für viele Jahre übrigens die letzten für Salzburg gewesen sein. Denn schon ab der nächsten Saison erhält Österreichs Meister einen Fixplatz für die Gruppenphase der Eliteliga. Dass die Bullen ihren Meistertitel verteidigen werden, davon kann man nach der ersten Phase der Saison ausgehen. Und auch in den kommenden Jahren wird es ganz schwierig werden, Salzburg von Platz eins zu verdrängen. Denn wirtschaftlich entfernt sich Salzburg von den Rivalen in Österreich noch einmal um Lichtjahre. Für den Einzug in die Gruppenphase kassiert man 15,25 Millionen Euro Startgeld, für einen Sieg gibt es 2,7 Millionen, für ein Unentschieden 900.000. Dazu kommen noch Zuschauereinnahmen, TV-Gelder und Bonuszahlungen der UEFA.

Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A: Manchester City, Paris Saint-Germain, RB Leipzig, Brügge

Gruppe B: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, AC Milan

Gruppe C: Sporting Lissabon, Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam,

Gruppe D: Inter Mailand, Real Madrid, Schachtar Donetsk, Besiktas Istanbul

Gruppe E: Bayern München, FC Barcelona, Benfica Lissabon, Dynamo Kiew

Gruppe F: Villarreal, Manchester United, Atalanta Bergamo, Young Boys Bern

Gruppe G: Lille, FC Sevilla, FC Salzburg, VfL Wolfsburg

Gruppe H: Chelsea, Juventus Turin, Zenit St. Petersburg, Malmö

Die Topfeinteilung:

Topf 1 (Meister) Liga Manchester City England Atlético Madrid Spanien Inter Mailand Italien Bayern München Deutschland OSC Lille Frankreich Sporting Lissabon Portugal FC Chelsea England / CL-Sieger FC Villarreal Spanien / EL-Sieger

Topf 2 Liga Real Madrid Spanien FC Barcelona Spanien Juventus Turin Italien Manchester United England Paris Saint-Germain Frankreich Liverpool England FC Sevilla Spanien Borussia Dortmund Deutschland

Topf 3 Liga FC Porto Portugal Ajax Amsterdam Niederlande Schachtjor Donezk Ukraine RB Leipzig Deutschland RB Salzburg Österreich Benfica Lissabon Portugal Atalanta Bergamo Italien Zenit St. Petersburg Russland