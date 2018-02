Olaf Thon als ServusTV-Experte bei Bayern - Schalke

Die Live-Premiere für ServusTV in der deutschen Fußball-Bundesliga wird von einem prominenten Experten begleitet. Olaf Thon beobachtet den Hit Bayern gegen Schalke. Der Weltmeister hat für beide Clubs gespielt.

In Kooperation mit Sky Österreich zeigt ServusTV insgesamt sechs Spiele der Bundesliga live im Free-TV. Beim Duell des Rekordmeisters gegen Schalke 04 geht es am Samstag bereits um 18:05 Uhr los. ServusTV-Moderator Florian Rudig stimmt die Zuschauer mit Olaf Thon auf das Spiel ein. Er hat mit dem FC Bayern drei Meistertitel geholt und 1997 mit Schalke 04 den UEFA-Cup.

Gut 30 Jahre nach Thons Wechsel aus Gelsenkirchen nach München wiederholt sich die Geschichte. Leon Goretzka ist der nächste "Überläufer". Bayern-Trainer Jupp Heynckes sagt: "Ich denke, dass der junge Mann sehr gelassen und gut mit der Kritik der Fans umgeht." Der Auftritt des Nationalspielers in der Münchner Fußball-Arena verleiht dem Topspiel zwischen Bayern und Schalke genau jenen Reiz, den die Tabelle nicht hergibt.

Unglaubliche 19 Punkte trennen beide Vereine vor der Kraftprobe am Samstagabend (18.30 Uhr), in der sich die Heynckes-Bayern weiter erfolgreich für die echten Prüfungen in der Champions League warmlaufen wollen. "Man muss eine Mannschaft finden, die sich für die großen Spiele herauskristallisiert", sagte Heynckes am Freitag.

Bayern-Test für Champions League

Schalke ist für jeden einzelnen Bayern-Star das vorletzte Bewerbungsspiel vor dem Achtelfinal-Hinspiel gegen Besiktas Istanbul. Und Heynckes ist einer super Position, er hat quasi die freie Auswahl vom Münchner Luxuskader. Nur Manuel Neuer fehlt noch verletzt. Und Thiago soll nach einer schweren Muskelverletzung erst in einer Woche beim VfL Wolfsburg sein Comeback feiern. "Bei Thiago bin ich sehr vorsichtig", bemerkte Heynckes, der vom internen Konkurrenzkampf gerade auf der europäischen Bühne profitieren möchte. "Im März, April, Mai müssen alle Spieler gesund und fit sein", betonte er.

Treffen der ÖFB-Teamspieler





Interessant wird das Match auch für den neuen ÖFB-Teamchef Franco Foda. Er kann in diesem Match gleich drei Schützlingen auf die Beine schauen. Neben Bayern-Verteidiger David Alaba sind bei den Gästen Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf im Einsatz. Beide spielten auch am Mittwoch im DFB-Pokal beim 1:0 gegen Wolfsburg, Burgstaller war Goldtorschütze.

Eine Einsatzgarantie gegen Schalke bekam Robert Lewandowski. Der polnische Torjäger könnte einen 45 Jahre alten Bundesligarekord seines Trainers einstellen. Heynckes traf als bislang einziger Profi in den ersten elf Heimspielen einer Saison (1972/73). Lewandowski gelang das Kunststück in den ersten zehn Heimspielen dieser Spielzeit. "Ich kann Robert beruhigen", sagte Heynckes: "Er wird von Beginn an spielen und auch nicht ausgewechselt." Zumindest nicht, bevor er getroffen habe.

Schalkes Trainer Domenico Tedesco scheint derweil auch in München auf Goretzka setzen zu wollen, obwohl dem zuletzt längere Zeit verletzten Nationalspieler noch die 90 Minuten des Pokalsieges gegen Wolfsburg in den Beinen stecken dürften. "Leon kommt immer besser in Fahrt. Er freut sich auf das Spiel, aber nicht, weil er im Sommer bei Bayern München spielt", sagte Tedesco am Freitag und ergänzte: "Er brennt! Er weiß, dass er im Fokus steht. Große Aufgaben pushen ihn."

(SN)