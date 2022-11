"Oldie" Talavera 22 Jahre älter als WM-Youngster Moukoko

Die Teamkader der 32 Teilnehmer für die am Sonntag beginnende Fußball-WM in Katar sind fixiert. 831 Spieler wurden von ihren Trainern nominiert, erstmals 26 pro Team - nur der Iran begnügte sich mit 25 Kickern. Mit 40 Jahren, zwei Monaten und zwei Tagen wird Mexikos Torhüter Alfredo Talavera am Eröffnungstag der älteste WM-Teilnehmer bei diesem Turnier sein. Am jüngsten ist DFB-Spieler Youssoufa Moukoko, der just am Sonntag seinen 18. Geburtstag feiert.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/C Alfredo Talavera hat die 40 bereits überschritten