Oranje-Team trainiert mit Arbeitsmigranten

Louis van Gaal strahlte in die Kamera, als hätte er bereits den WM-Pokal gewonnen. Die gute Laune des niederländischen Fußball-Teamchefs hatte einen speziellen Grund. Denn hinter dem 71-Jährigen, seinem Oranje-Team und vor allem 20 ausgewählten Arbeitsmigranten lag eine ganz besondere Trainingseinheit. Auf Veranlassung der Spieler um Kapitän Virgil van Dijk hatte der niederländische Verband in Doha ein Training organisiert, an dem einige Arbeitsmigranten teilnehmen durften.

SN/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI Van Dijk und Team Oranje trainierten in Doha mit Migranten