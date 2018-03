PAOK-Fans stürmten TV-Sender, Sprecher las Nachricht vor

Rund 40 Anhänger des griechischen Fußball-Clubs PAOK Saloniki haben mit dem Eindringen in ein TV-Studio für Aufsehen gesorgt. Nachdem die Gruppe am Dienstag in die Räumlichkeiten des staatlichen Senders ERT 3 eingedrungen war, musste ein Sprecher fünf Minuten lang live auf Sendung ein Protestschreiben vorlesen. Dabei ging es um eine durch die nationale Liga verhängte Strafe.

Dass PAOK nach dem wegen Zuschauerausschreitungen abgesagte Spiel gegen Olympiakos Piräus mit einem Punkteabzug, Geisterspielen und einer Strafverifizierung belegt wurde, sei "der größte Sportskandal aller Zeiten", hieß es. Nach der Verlesung ihrer Nachricht verließen die Hooligans den Sender wieder, Verhaftungen gab es keine. ERT 3 verurteilte die Aktion und sprach von einem "zutiefst undemokratischen Akt", das Programm zu unterbrechen. (Apa/Ag.)