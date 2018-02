Paris bangt um Neymar-Einsatz im Champions-League-Rückspiel

Der französische Spitzenclub Paris Saint-Germain bangt für das Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid am 6. März um den Einsatz von Neymar. Der 26-jährige Superstar aus Brasilien hat sich einen Haarriss im Mittelfußknochen zugezogen. Dies teilte der Verein am späten Montagabend nach weiteren Untersuchungen mit. Das Achtelfinal-Hinspiel in Madrid hatte Titelverteidiger Real 3:1 gewonnen.

SN/APA (AFP)/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Neymar zog sich einen Haarriss im Mittelfu§knochen zu