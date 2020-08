Paris Saint-Germain war für Leipzig "übermächtig"

Paris Saint-Germain spielt am Sonntag (21.00 MESZ/live Sky und DAZN) erstmals in der Club-Geschichte um dem heiß begehrten Titel in der Fußball-Champions-League. Frankreichs Topclub setzte sich am Dienstagabend in Lissabon gegen den deutschen Bundesliga-Dritten RB Leipzig souverän mit 3:0 (2:0) durch. "Der Gegner war heute übermächtig", gestand Leipzig-Coach Julian Nagelsmann nach der Niederlage.

Vor allem Brasiliens Topstar Neymar, mit einer Transfersumme von 222 Millionen der bisher teuerste Kicker aller Zeiten, bereitete im Verbund mit seinen Sturmkollegen Kylian Mbappe und Angel Di Maria den "Bullen" größte Probleme. "Ich bin mir sicher, wenn wir die Champions League gewinnen, kann er Weltfußballer werden", lobte Frankreichs Weltmeister Kylian Mbappe seinen 28-jährigen Teamkollegen in den höchsten Tönen. "Ich hoffe, dass er diese Trophäe gewinnt, denn das würde heißen, dass wir die Champions League gewonnen haben", ergänzte der 21-Jährige.

Mbappe sprach nach dem Finaleinzug auch über seine Freundschaft zu Neymar: "Wir lachen gerne zusammen, wir sprechen offen miteinander, wir mögen uns, die Chemie hat sofort gestimmt. Jeder hat Respekt vor dem anderen." Neymar, der schon einmal mit dem FC Barcelona (2015) die Champions League gewonnen hat, schrieb nach dem Match auf Instagram: "Wir haben heute Geschichte geschrieben, aber dabei wollen wir es nicht belassen, wir wollen mehr..."

Nagelsmann erinnerte nochmals daran, dass Neymar und Mbappe, der ebenfalls seit 2017 für die Pariser spielt und 180 Mio. Euro kostetet, die bisher teuersten Transfers der Fußballgeschichte waren: "Die beiden Stürmer von Paris kosten zusammen doppelt so viel wie unser gesamter Kader." Deshalb könne er das Match gegen Paris "nicht als Gradmesser nehmen. Dieses Spiel kann uns nicht zeigen, was wir noch machen müssen auf dem Transfermarkt. Das ist einfach nicht drin im Portemonnaie."

PSG-Trainer Thomas Tuchel genießt diesen Luxus dank der Geldgeber aus Abu Dhabi. Der Deutsche hob neben der geschlossen starken Defensivleistung seines Teams auch die Extraklasse seines Topsturms hervor: "Wir sind unserem Spielstil treu geblieben. Wenn möglich, haben wir versucht, die Halbräume und ihre Gegenangriffe zu kontrollieren. Und wir haben die Beschleunigung von Angel, Kylian und Neymar mit dem Ball zwischen den Linien genutzt", erklärte der 46-Jährige.

Während sich die Pariser nun auf das Endspiel gegen Deutschlands Rekordmeister Bayern München oder den Ligue-1-Rivalen Olympique Lyon, die am Mittwochabend (21.00 Uhr/live Sky und DAZN) im zweiten Halbfinale in Lissabon aufeinandertrafen, vorbereiten, reiste Leipzig am Mittwoch Richtung Heimat. "Wir haben eine gute Runde gespielt, das steht außer Frage. Im Halbfinale der Champions League zu stehen, ist eine großartige Leistung, auf die wir mit ein bisschen Abstand auch stolz sein werden. Aktuell überwiegt der Frust, das ist normal", betonte Nagelsmann. "Das muss auch so sein, um wieder die nötige Power zu sammeln für die neuen Aufgaben, die schon bald vor der Brust stehen. Wir haben nicht viel Zeit bis zum ersten Pokalspiel und bis die Bundesliga wieder losgeht."

In der Tat, denn die ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer, Konrad Laimer und ihre RB-Kollegen bekommen nun nur ein langes freies Wochenende. Bereits am kommenden Dienstag bittet Nagelsmann seine Spieler wieder zum Training auf dem Gelände am Leipziger Cottaweg. "Die kommende Saison wird sehr anstrengend und lang", versicherte der 33-jährige RB-Trainer.

Die Pariser Polizei hat unterdessen nach dem 3:0-Sieg von PSG dutzende Menschen festgenommen. Bilder und Videos zeigten zahlreiche PSG-Fans, die sich am Dienstagabend zum Feiern auf der Prachtstraße Champs-Elysees versammelt hatten - dabei kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei.

Laut Innenminister Gerald Darmanin hat es insgesamt 36 Festnahmen gegeben. Nach Angaben der Polizeipräfektur vom Mittwoch wurden Stadtmobiliar zerstört, weitere Täter sollen mittels Videoaufnahmen identifiziert werden. Außerdem habe es sich um eine nicht genehmigte Versammlung gehandelt. Es seien verschiedene Gegenstände geworfen sowie Ordnungskräfte angegriffen und beleidigt worden, zitierte die Zeitung "Le Parisien" eine Polizeiquelle.

Auf den Champs-Elysees gilt Maskenpflicht. Die Behörden dürfen Versammlungen von mehr als zehn Personen in der Hauptstadt verbieten, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Zahlreiche Fans hielten sich trotz steigender Corona-Neuinfektionen am Abend nicht an die Vorgaben. Sportministerin Roxana Maracineanu appellierte an das Verantwortungsbewusstsein der Fans, Siege französischer Mannschaften zu Hause zu feiern.

Quelle: Apa/Dpa/Ag.