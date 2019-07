Patrice Evra beendete seine Karriere

Der frühere französische Fußball-Teamspieler Patrice Evra hat am Montag in einem Interview mit der "Gazzetta dello Sport" seinen Rücktritt bekanntgegeben. Seine letzten Partien als Profi absolvierte der 38-Jährige, der künftig als Trainer arbeiten will, 2018 bei West Ham als Teamkollege von Marko Arnautovic.

SN/APA (AFP)/PAUL ELLIS Evra will auf die Trainerbank wechseln