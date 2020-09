Patson Daka bringt Red Bull Salzburg die nächsten 20 Millionen Euro

Salzburg-Stürmer Patson Daka bringt alle Voraussetzungen mit, um der Fußballsaison 2020/21 seinen Stempel aufzudrücken. Und die Bullen können schon die nächsten Millionen einplanen.

Nach dem Kantersieg in der ersten Cuprunde gegen den Underdog Schwarz-Weiß Bregenz beginnt für Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg am Sonntag die Saison richtig. Das Spiel beim Tabellendritten der vergangenen Saison, Wolfsberg, wird gleich zu einer aufschlussreichen Standortbestimmung. Salzburg geht als klarer Titelfavorit in die Saison und hofft dabei vor allem auf die Torjägerqualitäten von Patson Daka.

Beim 10:0 in Bregenz hat sich Daka leichtfüßig, schnell und geschmeidig gleich vier Mal in die Torschützenliste eingetragen, ehe er nach ...