Pechvogel Bernardo: Der Neuzugang wird Red Bull Salzburg mehrere Wochen fehlen

Der Neuzugang von Fußballmeister Red Bull Salzburg zog sich eine Bänderverletzung zu. Dafür beginnt der Kampf um die Nummer eins.

Dieser Ausfall schmerzt vor allem in Hinblick auf die beiden Spiele im Sechzehntelfinale der Europa League gegen den spanischen Topclub Villarreal am 18. bzw. 25. Februar: Der Winterneuzugang von Fußballmeister Red Bull Salzburg, der Brasilianer Bernardo, zog sich am Mittwoch beim 3:0 gegen Ried einen Teilabriss des Seitenbandes im linken Knie zu. Er muss mehrere Wochen pausieren.

Nach einem Kurzeinsatz zum Saisonstart in Altach stand Bernardo gegen Ried erstmals nach seiner Rückkehr zu den Bullen in der Startformation ...