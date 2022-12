Pelés Tod löst Trauer in der ganzen Welt aus

Die Welt verneigt sich nach dem Tod des Idols - in Brasilien herrscht für drei Tage Staatstrauer. Wegbegleiter in Salzburg erinnern sich.

In der Nacht der Tränen leuchtete die Christus-Erlöser-Statue von Rio de Janeiro in den brasilianischen Farben. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa ehrte den verstorbenen Pelé mit einem Sternbild in Grün und Gelb. Brasilien und die ganze Fußball-Welt weinen um "O Rei". "Der Fußball hat seinen König verloren. Pelé war die Sonne Brasiliens", schrieb die französische Tageszeitung "Le Figaro". Nach dem Tod des Idols hat die Regierung seiner Heimat Brasilien eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Pelés Sarg soll am frühen Montagmorgen vom Spital in ...