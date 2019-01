Pellegrini hofft auf Rückkehr des "alten" Arnautovic

Marko Arnautovic steht vor der Rückkehr in die Mannschaft von West Ham United. Nachdem Österreichs Fußball-Internationaler und der Premier-League-Club am Samstagabend eine Vertragsverlängerung bekannt gegeben haben, ließ Trainer Manuel Pellegrini durchblicken, dass der Wiener im Auswärtsspiel am Dienstag bei Wolverhampton dabei sein wird.

SN/APA (AFP)/IAN KINGTON Pellegrini verucht, den alten Arnautovic herauszulocken