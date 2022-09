Pentz feiert mit Stade Reims ersten Saisonsieg in Ligue 1

Fußball-Nationaltormann Patrick Pentz hat in der französischen Ligue 1 mit Stade Reims den ersten Saisonsieg gefeiert. In einer ereignisreichen Partie der 5. Runde am Mittwoch gewann Reims bei SCO Angers mit 4:2 (2:0) und hat damit nach dem dritten Spiel in Serie ohne Niederlage fünf Punkte auf dem Konto. Pentz hatte bei einem Elfmeter (59.) keine Chance. Reims entschied das Spiel trotz Unterzahl für sich.

SN/APA/AFP/PASCAL GUYOT Pentz durfte erstmals über drei Punkte jubeln